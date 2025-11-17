Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 41,95 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 41,95 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 41,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 788.117 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,40 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 1,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,04 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

