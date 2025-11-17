Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Montagmittag südwärts

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 43,14 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 43,14 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 43,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 212.332 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 35,56 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 4,47 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,04 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 05.11.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 6,32 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens-Aktie dennoch unter Druck: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln - Rekordgewinn

Siemens Healthineers-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Siemens Healthineers-Aktie