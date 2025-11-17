DAX23.704 -0,7%Est505.645 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.079 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken. Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken.
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
So entwickelt sich Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Montagmittag südwärts

17.11.25 12:04 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Montagmittag südwärts

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 43,14 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
43,00 EUR -0,74 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 43,14 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 43,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 212.332 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 35,56 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 4,47 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,04 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 05.11.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 6,32 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens-Aktie dennoch unter Druck: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln - Rekordgewinn

Siemens Healthineers-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Siemens Healthineers-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
07.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
07.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen