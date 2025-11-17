Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 43,67 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,67 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 43,63 EUR. Bei 44,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 68.953 Stück.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 33,91 Prozent Luft nach oben. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,04 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,11 Prozent auf 6,32 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,33 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,38 EUR je Aktie.

