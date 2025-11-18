DAX23.293 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1588 ±-0,0%Öl64,28 +0,4%Gold4.043 -0,1%
Druck hält an

Bitcoin fällt seit April unter 90.000 US-Dollar - Anleger scheuen Risiken

18.11.25 11:52 Uhr
Der Bitcoin ist am Dienstag unter Druck geblieben. Im Handelsverlauf rutschte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp erstmals seit Ende April unter die Marke von 90.000 US-Dollar.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.874,9366 CHF -393,7485 CHF -0,54%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.930,6182 EUR -468,1383 EUR -0,59%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.578,7043 GBP -382,0521 GBP -0,55%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.211.944,9500 JPY -73.886,5775 JPY -0,52%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
91.445,1631 USD -577,2245 USD -0,63%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.438,6030 CHF 32,8742 CHF 1,37%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.641,2434 EUR 34,2377 EUR 1,31%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.328,3017 GBP 31,1866 GBP 1,36%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
475.572,1766 JPY 6.506,3466 JPY 1,39%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.060,0157 USD 38,5215 USD 1,27%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
118,9148 EUR 6,0643 EUR 5,37%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
104,8254 GBP 5,3893 GBP 5,42%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.411,3391 JPY 1.106,7051 JPY 5,45%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,8861 EUR 0,0215 EUR 1,15%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6627 GBP 0,0197 GBP 1,20%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,3735 CHF 0,0032 CHF 0,87%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,4045 EUR 0,0033 EUR 0,82%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,3566 GBP 0,0030 GBP 0,86%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
72,8328 JPY 0,6438 JPY 0,89%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,4686 USD 0,0036 USD 0,78%
Charts|News
EUR/SOL (Euro-Solana)
0,0084 SOL -0,0005 SOL -5,10%
Charts|News
EUR/XRP (Euro-Ripple)
0,5302 XRP -0,0061 XRP -1,14%
Charts|News
GBP/ADA (Britische Pfund-Cardano)
2,8045 ADA -0,0242 ADA -0,86%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0004 ETH -0,0000 ETH -1,34%
Charts|News

Zuletzt gab es eine kleinere Erholung: Ein Bitcoin kostete gemäß CoinmarketCap wieder 91.300 Dollar.

Auch die Kurse vieler anderer Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung wie etwa Ethereum, XRP, Solana oder Cardano fielen deutlich. Sie litten unter der weiterhin spürbaren Risikoscheu der Anleger, die sich auch am Aktienmarkt in Form deutlicher Kursverluste äußerte.

"Die anhaltende Zinsunsicherheit wirkt wie ein Hemmschuh für den Kryptomarkt", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Aktuell herrscht am Markt Uneinigkeit darüber, ob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins im Dezember - wie erhofft - erneut senken wird. Nach der letzten Senkung Ende Oktober hätten sich einige Fed-Vertreter zurückhaltend mit Blick auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik geäußert, hieß es von der Deutschen Bank.

Mehr Klarheit erhoffen sich Anleger von der am Donnerstag anstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für September. Eine starke Beschäftigungsentwicklung oder ein deutlicher Anstieg der Stundenlöhne können Inflationsrisiken bergen, die einer weiteren Zinssenkung entgegenstehen. Für riskante Anlagen wir Kryptowährungen wären das schlechte Nachrichten, denn hohe Zinsen erhöhen die Attraktivität von vergleichsweise sicheren Anlagen wie festverzinslichen Wertpapieren.

Darüber hinaus ist der Bitcoin aktuell auch aus markttechnischer Sicht angeschlagen. Beobachter sehen ein Warnsignal in dem Umstand, dass die 50-Tage-Durchschnittslinie als Maß für die mittelfristige Entwicklung jüngst die viel beachtete 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt hat, die den langfristigen Trend beschreibt. Diesem Muster seien schon größere Korrekturen während längerer Bärenphasen vorausgegangen, hatte erst am Montag Ryan Lee, Chefanalyst der Krypto-Börsenplattform Bitget, gemahnt. Daher sollten Bitcoin-Anleger vorsichtig sein, auch wenn aktuell durchaus institutionelle Kapitalströme in den Markt zurückkehrten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com