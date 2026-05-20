SIX-Handel: SPI mittags im Plus

Index-Performance im Fokus

Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0,27 Prozent auf 19.024,33 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,404 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,422 Prozent höher bei 19.053,20 Punkten, nach 18.973,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.096,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.981,86 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18.485,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 19.097,79 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 16.855,80 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,29 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Schlatter Industries (+ 10,87 Prozent auf 20,40 CHF), Molecular Partners (+ 7,29 Prozent auf 3,09 CHF), EvoNext (+ 5,22 Prozent auf 1,31 CHF), Clariant (+ 5,19 Prozent auf 8,01 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,31 Prozent auf 21,28 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Julius Bär (-7,90 Prozent auf 62,72 CHF), Partners Group (-4,13 Prozent auf 862,80 CHF), LEM (-3,99 Prozent auf 324,50 CHF), Warteck Invest (-3,96 Prozent auf 1.940,00 CHF) und Curatis (-3,83 Prozent auf 22,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.382.285 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,680 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net