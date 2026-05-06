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Marktkap. 1,33 Mrd. EUR

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WKN A40QVT

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ISIN AT0000A3EPA4

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Symbol AUKUF

Jefferies & Company Inc.

ams-OSRAM Hold

08:01 Uhr
ams-OSRAM Hold
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
13,80 EUR -0,55 EUR -3,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 8,30 Franken auf "Hold" belassen. Die Eckdaten für das erste Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend. Mit der Entwicklungsvereinbarung mit einem großen KI-Photonik-Kunden eröffneten sich die Schweizer möglicherweise den Zugang zum Markt für optische Verbindungen in KI-Rechenzentren. Zudem habe AMS das Potenzial im Bereich Augmented-Reality-Brillen hervorgehoben - Menon vermutet Meta als Kunden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Hold

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,30 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-34,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
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01.04.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
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