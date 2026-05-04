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WKN A40QVT

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ISIN AT0000A3EPA4

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Symbol AUKUF

JP Morgan Chase & Co.

ams-OSRAM Underweight

09:16 Uhr
ams-OSRAM Underweight
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat AMS-Osram vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,45 Franken belassen. Analyst Craig A McDowell verglich in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit den Konsensschätzungen von Vara Research. Mit Blick auf das Auftaktviertel 2026 befinde er sich weitgehend im Einklang mit dem Konsens, was den Umsatz und die bereinigte operative Ergebnismarge betreffe und liege knapp über dem Mittelwert der vom Anbieter von Licht- und Sensorlösungen gegebenen Prognosen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis der Jahre 2026 bis 2028 dagegen lägen unter dem Konsens, der seines Erachtens die Auswirkungen von Veräußerungen und anderen Belastungen für den Gewinn falsch einschätzt./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Underweight

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,45 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
12,31 CHF		 Abst. Kursziel*:
-55,73%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
12,03 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-54,69%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:16 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
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