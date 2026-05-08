NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram deutlich erhöht von 8,30 auf 21 Franken und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Schweizer seien dem finanziellen Erfolg mit KI-Photonik dank der Entwicklungspartnerschaft mit einer Branchengröße deutlich nähergekommen, schrieb Janardan Menon am Samstag. Dabei dürfte es sich um Meta handeln. Zudem sieht der Experte das Geschäft mit Halbleitern für Industrie und Autobranche am Beginn eines neuen Aufschwungs./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
22,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,46 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

EQS Group EQS-News: ams-OSRAM AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2026
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM hat die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung 2026 veröffentlicht
finanzen.net Handel in Zürich: SPI beendet den Handel im Minus
finanzen.net SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net SPI-Handel aktuell: SPI gibt zum Start des Freitagshandels nach
finanzen.net ams-OSRAM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net SIX-Handel SPI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Verluste in Zürich: SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-News: ams-OSRAM AG: Convocation of the Annual General Meeting 2026
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM has published the proposals for the Annual General Meeting 2026
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM delivers strong Q1 results, enters AI market through a development agreement with a leading AI photonics customer and sees path to positive Free Cash Flow in 2027
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Moves 25.5% Higher: Will This Strength Last?
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM published its 2025 Annual Report
EQS Group EQS-News: ams OSRAM unveils ultra-efficient microLED array for slow-and-wide AI optical interconnects and advances to product development
Semiconductor Today ams OSRAM completes sale of Entertainment & Industry Lamps business to Ushio for €114m
