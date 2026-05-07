UBS AG

ams-OSRAM Buy

14:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,40 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer böten mehr als eine "Mikrochance", schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend in Anspielung an das Geschäft mit MicroLED./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah