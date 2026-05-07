ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,40 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer böten mehr als eine "Mikrochance", schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend in Anspielung an das Geschäft mit MicroLED./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
20,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,21 CHF
|Abst. Kursziel*:
23,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,92 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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