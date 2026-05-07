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Symbol AUKUF

UBS AG

ams-OSRAM Buy

14:01 Uhr
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
18,15 EUR 0,80 EUR 4,61%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,40 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer böten mehr als eine "Mikrochance", schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend in Anspielung an das Geschäft mit MicroLED./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
20,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,21 CHF		 Abst. Kursziel*:
23,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,92 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:01 ams-OSRAM Buy UBS AG
08:01 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
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05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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