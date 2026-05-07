DAX 24.664 -1,0%ESt50 5.973 -0,9%MSCI World 4.729 -0,3%Top 10 Crypto 10,07 -0,5%Nas 25.806 -0,1%Bitcoin 67.669 -0,8%Euro 1,1748 +0,2%Öl 100,6 -2,7%Gold 4.722 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
Nach Berkshire-Investment: Ist die Tokio Marine-Aktie die nächste Wachstumsstory à la Buffett? Nach Berkshire-Investment: Ist die Tokio Marine-Aktie die nächste Wachstumsstory à la Buffett?
Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX mit erneutem Rückschlag Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX mit erneutem Rückschlag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ams-OSRAM Aktie

Kaufen
Verkaufen
ams-OSRAM Aktien-Sparplan
17,80 EUR +0,45 EUR +2,59 %
STU
18,20 EUR +1,05 EUR +6,12 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A40QVT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AUKUF

JP Morgan Chase & Co.

ams-OSRAM Neutral

08:01 Uhr
ams-OSRAM Neutral
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
17,80 EUR 0,45 EUR 2,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 5,45 auf 11,80 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten, doch der Hauptgrund für den Kurssprung seien Aussagen gewesen, wonach eine Entwicklungspartnerschaft im Zusammenhang mit Technologien für KI-Rechenzentren schon früher als bislang erwartet kommen und einen größeren Geschäftsbeitrag leisten könnte, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Dies dürfte die Stimmung für die Aktie beflügeln, auch wenn ihm die Gewinne im traditionellen Geschäft wegen des hohen Wettbewerbsdrucks weiter Sorgen machten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Neutral

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
11,80 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,27 CHF		 Abst. Kursziel*:
-27,47%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,60 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

08:01 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
01.04.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

dpa-afx Eröse gesunken ams-OSRAM erfüllt im ersten Quartal die eigenen Versprechen - Aktie legt zweistellig zu ams-OSRAM erfüllt im ersten Quartal die eigenen Versprechen - Aktie legt zweistellig zu
finanzen.net ams-OSRAM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net SIX-Handel SPI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Verluste in Zürich: SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt
dpa-afx ROUNDUP: AMS Osram schneidet besser ab als erwartet - KI-Kooperation
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: AMS Osram mit Kurssprung nach Quartalszahlen
finanzen.net Ausblick: ams-OSRAM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SPI
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM delivers strong Q1 results, enters AI market through a development agreement with a leading AI photonics customer and sees path to positive Free Cash Flow in 2027
Zacks ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Moves 25.5% Higher: Will This Strength Last?
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM published its 2025 Annual Report
EQS Group EQS-News: ams OSRAM unveils ultra-efficient microLED array for slow-and-wide AI optical interconnects and advances to product development
Semiconductor Today ams OSRAM completes sale of Entertainment & Industry Lamps business to Ushio for €114m
EQS Group EQS-News: ams OSRAM completes the transaction to sell Entertainment & Industry Lamps business to Ushio Inc.
Semiconductor Today ams OSRAM and Meizhi settle patent disputes over LEDs used in Spider Farmer luminaires
RSS Feed
ams-OSRAM AG zu myNews hinzufügen