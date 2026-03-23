Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne begrüßt den Verkauf der Marke Foodpanda in Taiwan, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Wertschöpfung zum guten Preis um Schulden zurückzufahren sei genau das, was langfristige Investoren sehen wollten, um sich wieder für die Aktie des Essenslieferanten zu interessieren./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero