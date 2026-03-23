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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

11:41 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne begrüßt den Verkauf der Marke Foodpanda in Taiwan, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Wertschöpfung zum guten Preis um Schulden zurückzufahren sei genau das, was langfristige Investoren sehen wollten, um sich wieder für die Aktie des Essenslieferanten zu interessieren./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,06 €		 Abst. Kursziel*:
99,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
96,68%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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