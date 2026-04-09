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Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

08:16 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Mit seinen Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmakonzerns im ersten Quartal liegt Matthew Weston jeweils etwas über dem Konsens, wie aus seinem Ausblick vom Donnerstag hervorgeht./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
122,18 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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