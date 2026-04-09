DAX 23.968 +0,7%ESt50 5.948 +0,9%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 9,2730 +1,9%Nas 22.822 +0,8%Bitcoin 61.276 -0,2%Euro 1,1713 +0,1%Öl 96,45 +0,0%Gold 4.756 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- Software-Aktien, VW, adidas, NIO, Lockheed Martin, Lufthansa, Brown Forman im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Lufthansa-Aktie stärker: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken - Einigung zwischen Verdi & Lufthansa City Airlines Lufthansa-Aktie stärker: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken - Einigung zwischen Verdi & Lufthansa City Airlines
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
329,10 EUR -3,50 EUR -1,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,97 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

UBS AG

MTU Aero Engines Neutral

11:41 Uhr
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
329,10 EUR -3,50 EUR -1,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
327,20 €		 Abst. Kursziel*:
6,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
329,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
417,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

11:41 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
07.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktie im Blick Neutral-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag schwächer
TraderFox Qualitätsaktie MTU bekommt Drohnen-Fantasie. Besteht noch 60%iges Kurspotenzial?
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag schwächer
Dow Jones MTU-Aktie weit im Plus: Portfolio durch Übernahme um Drohnenantriebe erweitert
TraderFox Stocks in Action: Süss Microtec, Rolls-Royce, Nemetschek, Aurubis, MTU
dpa-afx MTU-Aktie fester: Warum Kepler Cheuvreux jetzt zum Kauf bläst
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Overweight
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen