MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 17,97 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
327,20 €
|Abst. Kursziel*:
6,97%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
329,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
417,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
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