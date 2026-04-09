Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- VW, adidas, NIO, Goldpreis, Lockheed Martin, Rüstung, Brown Forman im Fokus
Top News
Daimler Truck-Aktie in Rot: Schwäche in Nordamerika belastet Gesamtabsatz
Bayer-Aktie leichter: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden
ING Group Aktie

24,37 EUR -0,06 EUR -0,25 %
24,35 EUR +0,18 EUR +0,74 %
Marktkap. 67,79 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

Deutsche Bank AG

ING Group Buy

10:01 Uhr
ING Group Buy
ING Group
24,37 EUR -0,06 EUR -0,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy sieht die niederländische Bank als einen der Hauptprofiteure höherer mittelfristiger Zinsen. Auch vor möglichen Leitzinsanhebungen hätten die Schätzungen für die Nettozinserträge bereits Luft nach oben, schrieb Goy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,35 €		 Abst. Kursziel*:
19,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,02%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

10:01 ING Group Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 ING Group Buy UBS AG
23.03.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 ING Group Buy UBS AG
02.03.26 ING Group Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: ING Groep, FlatexDeGiro, Heidelberg Materials, Nordex, Befesa Stocks in Action: ING Groep, FlatexDeGiro, Heidelberg Materials, Nordex, Befesa
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für ING auf 29 Euro - 'Buy'
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart fester
finanzen.net 72er-Regel beim Sparen: Warum die Zahl 72 für Anleger so wichtig ist
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net So schätzen die Analysten die ING Group-Aktie im März 2026 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx Digitalbank Revolut wächst in Deutschland
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in ING Group Stock?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ING Groep (ING) is a Great Choice
Benzinga Price Over Earnings Overview: ING Groep
Benzinga A Look Into ING Groep Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks ING Groep (ING) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
