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Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

10:01 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Mit 60 Flugzeugen hätten die Auslieferungen von Airbus im März enttäuscht, schrieb Christophe Menard in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Am Gesamtjahresziel von 870 Jets gebe es nun Zweifel./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,70 €		 Abst. Kursziel*:
32,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
169,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,41%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
216,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
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