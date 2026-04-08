DAX 23.968 +0,7%ESt50 5.948 +0,9%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 9,2730 +1,9%Nas 22.822 +0,8%Bitcoin 61.276 -0,2%Euro 1,1713 +0,1%Öl 96,45 +0,0%Gold 4.756 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- Software-Aktien, VW, adidas, NIO, Lockheed Martin, Lufthansa, Brown Forman im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Lufthansa-Aktie stärker: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken - Einigung zwischen Verdi & Lufthansa City Airlines Lufthansa-Aktie stärker: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken - Einigung zwischen Verdi & Lufthansa City Airlines
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
32,76 EUR +0,82 EUR +2,57 %
STU
32,64 EUR +0,87 EUR +2,74 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 142,79 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Novo Nordisk Neutral

11:56 Uhr
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Verschreibungszahlen des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform imponierten weiterhin, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai. Die Dänen könnten das untere Ende ihrer Wachstumsziele anheben. Die große Unbekannte sei die Marge./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
332,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
32,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:56 Novo Nordisk Neutral UBS AG
02.04.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
31.03.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen