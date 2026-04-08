Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 142,79 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Verschreibungszahlen des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform imponierten weiterhin, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai. Die Dänen könnten das untere Ende ihrer Wachstumsziele anheben. Die große Unbekannte sei die Marge./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
332,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
32,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
312,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|11:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.