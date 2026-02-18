OHB: Der Belastungstest

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OHB hat einen beeindruckenden Auftragsbestand aufgebaut und ist für weitere Großprojekte aussichtsreich positioniert. Das spiegelt sich in einem rasanten Kursanstieg wider, den die Gesellschaft jetzt für eine umfangreiche Kapitalakquise nutzt.

Ein Auftragsbestand von 3,4 Mrd. Euro (bei einem Jahresumsatz 2025 von 1,2 Mrd. Euro) und ein Kursplus von rund 230 Prozent (bei einem Kurs von 386 Euro) – das sind die beiden vielleicht markantesten Kennzahlen bei OHB. Das Unternehmen nutzt den kräftigen Rückenwind nun für eine große Kapitalmaßnahme. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht soll ein Bruttoerlös von rund 500 Mio. Euro eingespielt werden, darüber hinaus werden noch Anteile des Finanzinvestors KKR umplatziert. Es wird spannend zu sehen, zu welchem Kurs Institutionelle bereit sind, die Stücke aufzunehmen. Denn bei OHB steht eine hohe aktuelle Bewertung mit einem Konsens-KGV26 von 106 – noch vor der Verwässerung – den großen Wachstumschancen gegenüber. Die Kapitalerhöhung dürfte damit zum Belastungstest für den Kurs werden und eine neue Einstiegschance für Momentum-orientierte Anleger darstellen, die die Risiken der hohen Bewertung nicht scheuen.

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Eine sehr steile Entwicklung hat zuletzt die Matador-Aktie vollzogen und damit vom SpaceX-IPO profitiert. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht: zum Artikel

Eine spannende Konstellation gibt es derzeit auch bei LAIQON, wo sich die ehrgeizigen Gewinnziele für 2026 noch nicht in der aktuellen Kursentwicklung widerspiegeln. Sollte sich die Zielerreichung in den kommenden Monaten konkretisieren, bietet das für die Aktie deutliches Potenzial: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.504 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 13.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 15.6.26 um 8:53 Uhr.

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