TUI: Jetzt könnte es endlich besser werden

Der Irankonflikt hat die Aktie von TUI stark belastet. Jetzt steht ein erster Deal, der sowohl für das Geschäft als auch für den Kurs weiteres Erholungspotenzial bietet.

TUI wurde durch den Irankonflikt gleich doppelt in die Zange genommen. Zum einen hat der Krieg die Reiselust in eine wichtige Urlaubsregion gedämpft, zum anderen hat der starke Ölpreisanstieg für einen kräftigen Kostenschub gesorgt. Die Aktie von TUI, die schon im Vorfeld des Kriegsausbruchs unter einer relativ schwachen Buchungslage gelitten hatte, ist daher im März und April weiter gefallen und hat schließlich ein markantes Jahrestief bei 6,08 Euro (auf Xetra) markiert.

Trendwendeformation ausgebildet

Danach gab es eine kleine Zwischenerholung, dann ging es wieder abwärts. Der Schub im Juni endete allerdings schon bei etwa 6,50 Euro und damit beim März-Tief. Daraus ergeben sich wichtige charttechnische Implikationen, denn in den letzten drei Monaten zeichnet sich damit eine Trendwendeformation in Form einer umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter ab.

Zwei wichtige Widerstände

Mit dem jüngsten Abwärtsmove hatte die Aktie auch die 38-Tage-Linie noch einmal getestet – und ist nach oben abgedreht. Auch das ist ein Indiz für eine laufende Trendwende. Jetzt muss die Aktie den Widerstand bei 7,50 Euro überwinden sowie die 200-Tage-Linie, die kurz darüber liegt. Das wäre wirklich ein Durchbruch. Es wird spannend zu sehen, ob eine weitere Entspannung im Irankonflikt ausreicht, um der Aktie von TUI zum endgültigen Ausbruch zu verhelfen.

Eine sehr steile Entwicklung hat zuletzt die Matador-Aktie vollzogen und damit vom SpaceX-IPO profitiert. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht: zum Artikel

Eine spannende Konstellation gibt es derzeit auch bei LAIQON, wo sich die ehrgeizigen Gewinnziele für 2026 noch nicht in der aktuellen Kursentwicklung widerspiegeln. Sollte sich die Zielerreichung in den kommenden Monaten konkretisieren, bietet das für die Aktie deutliches Potenzial: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.504 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 13.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 15.6.26 um 8:53 Uhr.

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