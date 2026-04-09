Nordex Aktie

Marktkap. 10,79 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Deutsche Bank AG

Nordex Buy

10:31 Uhr
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte die übliche Saisonalität gezeigt haben, wobei der Projektauftragseingang im Vergleich zum Vorjahr gesunken sein dürfte, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Ende April erwartete Zahlenvorlage des Windkraftkonzerns. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse und die Ölpreise sieht der Analyst weiter Unterstützung für den Ausbau von Erneuerbarer Energie mit Fokus auf Energiesicherheit. Windkraft an Land und Nordex würden hierbei eine Rolle spielen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,44 €		 Abst. Kursziel*:
27,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,32%
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

10:31 Nordex Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
