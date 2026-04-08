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Symbol AOMFF

Deutsche Bank AG

Alstom Buy

12:21 Uhr
Alstom Buy
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
23,48 EUR 0,11 EUR 0,47%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen am 13. Mai würden zu einem wegweisenden Wendepunkt, ziele der neue Vorstandschef des Zugherstellers nämlich darauf ab, Vertrauen wieder aufzubauen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es bestehe jedoch das Risiko von Projekt-Neubewertungen und möglicher Margenanpassungen. Der Analyst ist gleichwohl zuversichtlich, dass Alstom die Ziele für den freien Cashflow im Geschäftsjahr 2025/26 erreichen wird./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Buy

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,28 €		 Abst. Kursziel*:
33,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,03%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

12:21 Alstom Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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