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ISIN NL0000235190

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Symbol EADSF

UBS AG

Airbus SE Buy

11:46 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
170,90 EUR -0,26 EUR -0,15%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant kappte am Donnerstag seine Auslieferungsschätzungen für den Flugzeugbauer bis 2028 nach dem deutlich schwächeren ersten Quartal. Die Stimmung der Anleger habe sich zuletzt zwar bereits eingetrübt, aber möglicherweise könnte der Quartalsbericht immer noch negativ überraschen. Durch die Schließung der Straße von Hormus sieht der Experte aktuell noch wenig Einfluss auf Airbus. Er will sich die Lage aber noch einmal genau anschauen, sollten die Ölpreise bis ins dritte Quartal hinein so hoch bleiben./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
169,88 €		 Abst. Kursziel*:
23,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
214,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

11:46 Airbus Buy UBS AG
10:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
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