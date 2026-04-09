ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

77,38 EUR +0,68 EUR +0,89 %
STU
77,44 EUR +0,74 EUR +0,96 %
HAML
Marktkap. 138,02 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

08:01 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 54 auf 69 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit einem soliden Bericht zum ersten Quartal, wie er am Donnerstagabend schrieb. Auch dürfte der Ausblick auf das Gesamtjahr unverändert bleiben. Die Konsenserwartungen seien derweil bereits deutlich gestiegen. Seine Prognosen passte er an die bessere Entwicklung in den Bereichen Elektrifizierung, Antriebstechnik und Automatisierung an,twa was durch den Verkauf des Robotikgeschäfts ausgeglichen werde. Vor diesem Hintergrund hob er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) von 2026 bis 2028 um durchschnittlich etwa 5 Prozent an./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
69,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
70,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,54%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

31.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
27.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
26.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
