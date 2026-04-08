DWS Group Aktie

56,55 EUR -0,15 EUR -0,26 %
STU
Marktkap. 11,43 Mrd. EUR

KGV 12,19
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

Barclays Capital

DWS Group GmbHCo Equal Weight

08:16 Uhr
DWS Group GmbHCo Equal Weight
DWS Group GmbH & Co. KGaA
56,55 EUR -0,15 EUR -0,26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 59 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson gab am Donnerstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Vermögensverwalter. Darin kappte er seine Schätzungen aufgrund des trägen Anstiegs der Anlagevolumina. Auch die Bewertungen hält er insgesamt für ausreichend, weshalb er den Sektor eher skeptisch sieht. Er empfiehlt nur Man Group./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Equal Weight

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
56,20 €		 Abst. Kursziel*:
3,20%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
56,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

