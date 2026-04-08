LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 59 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson gab am Donnerstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Vermögensverwalter. Darin kappte er seine Schätzungen aufgrund des trägen Anstiegs der Anlagevolumina. Auch die Bewertungen hält er insgesamt für ausreichend, weshalb er den Sektor eher skeptisch sieht. Er empfiehlt nur Man Group./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DWS Group Equal Weight
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
56,20 €
|Abst. Kursziel*:
3,20%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
56,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
|
Analyst Name:
Michael Sanderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|08:16
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.19
|DWS Group Verkaufen
|DZ BANK
|08:16
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.