AstraZeneca Aktie

176,75 EUR +1,80 EUR +1,03 %
176,65 EUR +1,55 EUR +0,89 %
Marktkap. 270,95 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

UBS AG

AstraZeneca Buy

13:21 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
176,75 EUR 1,80 EUR 1,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Die Krebsmittel Imfinzi, Tagrisso und Calquence dürften weiter stark gelaufen sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 29. April. Die Aktie bleibe beliebt bei Langfristanlegern und Hedge Fonds./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
177,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

13:21 AstraZeneca Buy UBS AG
08:56 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Dividendenaktie Stoxx Europe 50-Wert AstraZeneca-Aktie: AstraZeneca-Dividende verringert sich Stoxx Europe 50-Wert AstraZeneca-Aktie: AstraZeneca-Dividende verringert sich
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagmittag mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Schwacher Handel: FTSE 100 sackt letztendlich ab
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 im Minus
finanzen.net Börse London in Rot: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights AstraZeneca, HSBC, Walt Disney, Oak Valley Bancorp and BV Financial
Zacks Top Research Reports for AstraZeneca, HSBC & Walt Disney
Zacks Astrazeneca (AZN) Rises Higher Than Market: Key Facts
Benzinga AstraZeneca Scores Pediatric Win While Adult Trial Falls Short In Rare Bone Disease
Benzinga If You Invested $1000 In AstraZeneca Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks Astrazeneca (AZN) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
Benzinga AstraZeneca Strengthens Position In COPD Race With Successful Trials
Zacks Astrazeneca (AZN) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
RSS Feed
