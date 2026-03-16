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Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
UBS AG

Roche Buy

08:21 Uhr
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
357,80 EUR 6,30 EUR 1,79%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Währungseffekte dürften das erste Quartal deutlich belastet haben, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht des Pharmakonzerns./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
384,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 432,80		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
384,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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