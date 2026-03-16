UBS AG

Roche Buy

08:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Währungseffekte dürften das erste Quartal deutlich belastet haben, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht des Pharmakonzerns./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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