Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Bloomberg-Bericht über einen Brief des zweitgrößten Aktionärs Aspex an den Aufsichtsrat mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Druck aktivistischer Investoren bleibe nach dem durchgesetzten Foodpanda-Verkauf in Taiwan hoch, schrieb Marcus Diebel am Dienstag. Große Deals seien momentan unwahrscheinlich. Als nächsten Schritt hält Diebel den Verkauf des Lateinamerika-Geschäfts an den Großaktionär Prosus für möglich. Danach könnte Prosus dann am Markt Delivery-Hero-Anteile verkaufen, sollte sich kein strategischer Investor finden. Die Preiserwartungen seien wohl zu hoch verglichen mit der gesunkenen Branchenbewertung, zumal das schwierige Umfeld auch die Risiken erhöhe./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,14 €
|Abst. Kursziel*:
73,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,29%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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