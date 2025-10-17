DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
IONOS Aktie

33,95 EUR +1,45 EUR +4,46 %
Marktkap. 4,47 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M

ISIN DE000A3E00M1

Symbol IOSDF

Aktie in diesem Artikel
IONOS
33,95 EUR 1,45 EUR 4,46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos vor den am 11. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Seit dem Rekordhoch im August sei der Kurswert der Aktie um fast ein Viertel gesunken, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren befürchteten, dass der Wettbewerb durch die Einführung von KI-gesteuerten "Vibe-Coding"-Softwareplattformen das Wachstumspotenzial des Anbieters von Hosting- und Cloud-Dienstleistungen vernichten könnte, erklärte er. Doch Nutzer solcher Tools benötigten ebenfalls Hosting, wie die Partnerschaft von Lovable mit Ionos zeige./rob/ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,60 €		 Abst. Kursziel*:
31,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

