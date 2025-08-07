IONOS Aktie
Marktkap. 5,54 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOS
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Internet-Dienstleisters für das zweite Quartal betrachte sie als ordentliche Performance in den entscheidenden Segmenten, Bereichen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,60 €
|Abst. Kursziel*:
10,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,17%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
