IONOS Aktie
Marktkap. 5,38 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOS
IONOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos nach einer Auswertung von Webseite-Zugriffszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach einem Boom im Juli seien die Zugriffe auch im August auf einem hohen Niveau geblieben, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach deutet dies darauf hin, dass Ionos weiter auf einem positiven Kurs ist. Die im zweiten Quartal angekündigten Marketinginitiativen trügen offenbar auch im dritten Quartal Früchte./rob/tih/gl
Analysen zu IONOS
|15.08.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|IONOS Buy
|UBS AG
|08.08.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|IONOS Buy
|UBS AG
