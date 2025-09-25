DAX23.655 +0,5%ESt505.474 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1683 +0,2%Öl69,55 -0,1%Gold3.754 +0,1%
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
BMW Aktie News: BMW gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

26.09.25 09:27 Uhr
BMW Aktie News: BMW gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 86,06 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 86,06 EUR. Bei 86,10 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 25.430 Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 6,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,04 EUR belaufen. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 90,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
