BMW Aktie
Marktkap. 53,9 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach Gesprächen mit dem Management auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Jose M Asumendi zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Fazit, dass das Schlussquartal das wichtigste für den Autobauer bleibe, falls die US-Zölle auf einem niedrigeren Niveau festgezurrt würden. Dies würde den Gewinnen und Barmitteln von BMW helfen./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
84,72 €
|Abst. Kursziel*:
5,05%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
84,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,58%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|16:26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|16:26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|16:26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BMW Buy
|UBS AG
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets