Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 220,56 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 220,56 USD. Die Amazon-Aktie legte bis auf 220,81 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 219,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.241.571 Stück gehandelt.

Bei 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 26,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 Mrd. USD – ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,66 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

