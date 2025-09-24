Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 218,97 USD ab.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 218,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 218,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.214.606 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Mit einem Kursverlust von 26,22 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Am 31.07.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 167,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,66 USD fest.

