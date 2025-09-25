Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon steigt am Freitagabend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 220,19 USD.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 220,19 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 221,03 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 219,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.594.974 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 9,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 26,63 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 257,63 USD.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 USD je Amazon-Aktie belaufen.

