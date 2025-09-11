BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 85,22 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 85,22 EUR zu. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 86,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,30 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301.405 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,63 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,12 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,04 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,50 EUR.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,15 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 33,93 Mrd. EUR, gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,17 Prozent präsentiert.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Am 04.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

