BMW Aktie News: BMW am Vormittag verlustreich

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 83,06 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 83,06 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 82,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.341 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,04 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,50 EUR aus.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

