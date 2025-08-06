DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
86,38 EUR +1,68 EUR +1,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,96 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

DZ BANK

BMW Kaufen

14:21 Uhr
BMW Kaufen
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
86,38 EUR 1,68 EUR 1,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 98 Euro belassen. Der Autobauer habe die Ziele nach einem soliden zweiten Quartal trotz der Zollthematik bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BMW sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seinem technologieoffenen Ansatz beim Absatz profitieren. Auch im Hinblick auf die US-Zollpolitik seien die Münchener mit am besten positioniert./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Kaufen

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
86,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
86,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

14:21 BMW Kaufen DZ BANK
05.08.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
04.08.25 BMW Outperform Bernstein Research
01.08.25 BMW Buy UBS AG
01.08.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net BMW-Analyse im Fokus BMW-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen BMW-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
finanzen.net BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag ins Plus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag in Grün
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Hot Stocks heute: BMW Top Pick in der Branche - Novo Nordisk rechnet mit Nachahmern ab
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus
Korea Times Ex-BMW dealer chairman called in for questioning in probe involving ex-first lady
Business Times BMW profits slump on China woes, US tariffs
Benzinga BMW, Volkswagen, Stellantis Rally As Trump&#39;s Japan Trade Pact Fuels Hopes For EU Deal — But Analysts Warn It&#39;s &#39;Impossible To Predict&#39;
Korea Times BMW M stays on top in Korea’s performance car market
Benzinga Nvidia Launches AI Factory And Cloud Marketplace In Europe, Partnering With BMW, Mercedes
Business Times Mercedes, BMW step up response to China export curbs to avoid shortages
RTE.ie IAA obtained €1.197m compensation for passengers in 2024
Business Times BMW to buy back more shares worth up to 2 billion euros
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen