BMW Aktie
Marktkap. 51,16 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage des Autobauers in Europa sei aktuell sehr solide und sende positive Signale bis ins Jahr 2026 hinein, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,86 €
|Abst. Kursziel*:
10,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,24%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|09:06
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
