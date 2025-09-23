LANXESS Aktie
Marktkap. 1,91 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Priyanka Patel erwartet sich etwas mehr Klarheit hinsichtlich des Wertes der Envalior-Beteiligung, nachdem die Kölner ihre Verkaufsoption für ihren Anteil an dem Joint Venture gezogen haben. Envalior sei zuletzt ein enormer Belastungsfaktor gewesen, schrieb Patel am Dienstagabend. Nun könnten sich die Anleger wieder auf das zunächst schwierige Geschäftsumfeld für den Konzern konzentrieren. Kurstreiber sieht sie zunächst nicht./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Neutral
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,42 €
|Abst. Kursziel*:
6,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
22,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,94%
|
Analyst Name:
Priyanka Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|09:06
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|02.07.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|26.08.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK