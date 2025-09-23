LANXESS Aktie
Marktkap. 1,91 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Lanxess von 27 auf 23 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kölner seien der beste Chemiewert des Jahres, teilweise begünstigt durch den tags zuvor gemeldeten Envalior-Deal, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Ein wichtiger Kurstreiber sei aber nun vom Tisch, während massive Ergebnisrisiken durch schrumpfende Absatzvolumina blieben. Er erinnerte daran, dass das Geschäft von Lanxess vergleichsweise schwankungsanfällig ist./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,42 €
|Abst. Kursziel*:
-5,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,14%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
