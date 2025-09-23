Sanofi Aktie
Marktkap. 97,62 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Seine Begeisterung über die Brivekimig-Meldung der Vorwoche sei durch Verträglichkeits-Details etwas gedämpft worden, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag im Nachgang der europäischen Dermatologen-Konferenz. Dank Amlitelimab gegen atopische Dermatitis seien die Erkenntnisse dennoch insgesamt leicht positiv./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
79,80 €
|Abst. Kursziel*:
37,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,10%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|10:11
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.