ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für die Basisversion der neuen iPhone-Generation seien lang, für andere Modelle aber nicht, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Angesichts der eher gefallenen Preise für die Einstiegsmodelle sieht er dies eher skeptisch für die so wichtigen Durchschnittserlöse (ASP)./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
