DAX23.598 -0,1%ESt505.468 -0,1%Top 10 Crypto15,52 +1,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.640 +0,9%Euro1,1769 -0,4%Öl67,60 -0,3%Gold3.768 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Amazon 906866 BASF BASF11 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Top News
Netflix-Aktie etwas leichter: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar Netflix-Aktie etwas leichter: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar
IMAX: Von Hollywood bis Tokio! IMAX wächst dank Blockbuster-Power und globaler Expansion! IMAX: Von Hollywood bis Tokio! IMAX wächst dank Blockbuster-Power und globaler Expansion!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Genehmigungen für Northvolt-Übernahme erteilt

24.09.25 10:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,30 EUR -0,20 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STOCKHOLM/SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Übernahme des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt durch das US-Unternehmen Lyten steht nach Angaben von Insolvenzverwalter Mikael Kubu nichts mehr im Weg. Die zuständige staatliche Behörde ISP hat dem Kauf ihre Genehmigung erteilt, wie Kubu dem schwedischen Radio sagte. Damit habe man alle benötigten Genehmigungen beisammen. Der Deal soll demnach bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Wer­bung

Lyten hatte im August angekündigt, alle verbliebenen Standorte des insolventen Batterieherstellers zu übernehmen. Darunter ist auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Angaben zum finanziellen Rahmen der Vereinbarung wurden nicht gemacht.

Große Batterieproduktionsanlage in Heide

Der US-Spezialist hatte sich bereits im November 2024 ein großes Northvolt-Werk in Kalifornien gesichert. Zudem hatte das Unternehmen aus dem Silicon Valley verkündet, das große Werk der Schweden im polnischen Danzig zu übernehmen. An der Fabrik bei Heide will Lyten festhalten. Entstehen soll eine Batterieproduktionsanlage mit einer Anfangskapazität von 15 Gigawattstunden.

Northvolt galt als Hersteller von Batterien für E-Autos lange Zeit als große Hoffnung der europäischen Automobilbranche. Die Schweden expandierten, mussten jedoch immer wieder neue Rückschläge wie den Rückzug eines Milliardenauftrags für Batteriezellen durch den Autobauer BMW verkraften und mit immer größer werdenden Schulden ringen. Wegen anhaltender Finanzierungsprobleme hatte Northvolt Mitte März Insolvenzantrag für den Betrieb in Schweden gestellt./mj/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
09:06BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:06BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen