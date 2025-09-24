DAX23.596 -0,3%ESt505.454 -0,2%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl69,13 +0,1%Gold3.756 +0,5%
BMW im Blick

BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

25.09.25 09:26 Uhr
BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 86,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
85,84 EUR 0,96 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BMW konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 86,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 86,76 EUR. Bei 85,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 61.425 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 6,28 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 27,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,50 EUR an.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,93 Mrd. EUR.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung

BMW-Aktie: Berenberg vergibt Bewertung

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

