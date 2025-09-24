BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

BMW im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 86,30 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 86,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 86,76 EUR. Bei 85,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 61.425 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 6,28 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 27,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,50 EUR an.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,93 Mrd. EUR.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,91 EUR im Jahr 2025 aus.

