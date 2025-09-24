DAX23.416 -1,1%ESt505.424 -0,7%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,07 ±0,0%Gold3.751 +0,4%
Commerzbank-Aktie profitiert von beginnenden Aktienrückkäufen

25.09.25 12:21 Uhr
Nach der Ankündigung vom Vortag haben nun die beginnenden Aktienrückkäufe die Papiere der Commerzbank am Donnerstag weiter gestützt.

Via XETRA legen sie in der Aussicht, dass Großaktionärin UniCredit vielleicht bald eine Übernahmeofferte abgeben muss, zeitweise um 1,42 Prozent auf 32,93 Euro zu. Im DAX wurden sie damit zum Spitzenreiter.

Mit dem weiteren Anstieg setzten sich die Commerzbank-Aktien im Chart über gleich zwei Indikatorlinien ab: Die kurzfristige 21-Tage-Linie hatten sie am Vortag schon knapp überschritten; nun schafften sie es auch noch über die 50-Tage-Linie, die von mittelfristiger Bedeutung ist.

Die Bank hatte am Vortag nach der regulatorischen Genehmigung den Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Ab diesen Donnerstag sollen binnen fünf Monaten bis zu einer Milliarde Euro dafür ausgeben werden. Die Papiere sollen dann eingezogen werden.

"Dies könnte noch in diesem Jahr zu einem Problem für die UniCredit werden", erwähnten daraufhin die Experten der NordLB. Denn der italienische Großaktionär könnte ohne eigenes Zutun die für eine notwendige Offerte geltende Schwelle von 30 Prozent erreicht. Direkt und über Finanzinstrumente halten die Italiener rund 29 Prozent der Commerzbank-Anteile.

Mit dem Anstieg am Donnerstag hoben sich die Commerzbank-Aktien auch positiv vom Branchenumfeld ab, denn der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks lag zuletzt mit 0,3 Prozent im Minus.

/tih/ag/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

