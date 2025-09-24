UniCredit-Aktie knapp in Grün: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv
Fitch erhöht die Bonitätsnote für UniCredit. Das sind die Gründe für die Hochstufung.
Werte in diesem Artikel
Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfallrating der italienischen Bank und des Commerzbank-Großaktionärs auf "A-" von "BBB+" hochgestuft. Der Ausblick sei stabil. Fitch verweist auf die kürzliche Hochstufung des Länderratings für Italien. Grundsätzlich seien die Geschäftsmöglichkeiten für Banken in dem Land besser und es bestünden geringere Risiken im italienischen Bankensystem auf lange Sicht.
Die Konsolidierung des kürzlich erworbenen 29,9-Prozent-Anteils an der Commerzbank habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf UniCredit, so Fitch weiter. Sollte eine vollständige Übernahme, die in Deutschland weiterhin mit erheblichen Hürden verbunden sei, wahrscheinlich werden, würden die Auswirkungen auf das Rating unter Berücksichtigung der Bedingungen der Transaktion und der Auswirkungen auf das Kreditprofil bewertet werden.
"Wir glauben, dass eine Übernahme langfristig positive Auswirkungen auf das Rating von UniCredit haben könnte, wenn die Ausführungsrisiken und der Umstrukturierungsprozess gut gemanagt werden und die Kapitalkennzahlen des fusionierten Unternehmens solide bleiben", ergänzt Fitch.
In Mailand steigen UniCredit-Aktien am Donnerstag zeitweise leicht um 0,17 Prozent auf 64,42 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Commerzbank News
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen