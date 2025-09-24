Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 32,62 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 32,62 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 32,66 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 32,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 97.334 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 57,39 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,956 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,27 EUR aus.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie zieht an: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm kann loslegen

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile