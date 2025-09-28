GNW-News: Berry Swing nimmt am Megamarsch Freiburg teil: Europäische Beeren - die perfekten Verbündeten für jede Herausforderung

^FREIBURG, Deutschland, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 27. September ist

das europäische Projekt Berry Swing - Kleine europäische Helden gegen den

Klimawandel - beim Megamarsch Freiburg dabei, einem der bekanntesten

Ausdauerläufe Deutschlands. Neben der beeindruckenden Schwarzwald-Landschaft

dürfen sich die Teilnehmenden auf die Frische, den Geschmack und die Energie

europäischer Beeren freuen - mit einem besonderen Schwerpunkt auf italienische

Sorten.

Diese nicht-kompetitive Sportveranstaltung, die Etappen in verschiedenen

deutschen Städten umfasst, verbindet Sport, Wellness und Genuss auf einer 50 km

langen Strecke, die innerhalb von 12 Stunden bewältigt werden muss.

Ein Highlight der Freiburger Etappe sind die europäischen Beeren: Berry Swing

ist mit einem eigenen Stand am ersten Verpflegungspunkt vertreten, etwa 10 km

vom Start entfernt. Dort erfahren die Teilnehmenden alles über ihre idealen

Begleiter für sportliche Herausforderungen.

Beeren - zart und gleichzeitig kraftvoll, wie Erdbeeren, Heidelbeeren,

Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren - sind der ideale Snack für jede

sportliche Herausforderung. Ihr herausragendes Nährwertprofil bietet:

* Natürliche Energie durch Vitamine, insbesondere Vitamin C und B-Gruppe,

sowie natürlichen Zucker.

* Antioxidative Wirkung zum Schutz vor oxidativem Stress und zur Unterstützung

der Muskelregeneration.

* Einen hohen Gehalt an Feuchtigkeit und Mineralstoffen (Kalium, Magnesium,

Mangan) - ideal zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts bei langen

körperlichen Belastungen.

* Besonders praktisch und leicht: Sie lassen sich mühelos transportieren,

unkompliziert portionieren und sogar beim Gehen genießen.

Die Teilnehmenden des Megamarschs können sich somit über einen köstlichen und

gesunden Energieschub freuen - eine natürliche Unterstützung, um die

Herausforderung erfolgreich zu meistern.

Über ihre gesundheitlichen Vorteile hinaus stehen europäische Beeren für

Regionalität und Nachhaltigkeit. Sie gedeihen vorwiegend in Berg- und

Vorgebirgsregionen, deren einzigartiges Mikroklima ihren Geschmack und ihre

Qualität besonders prägt. Die Entscheidung für europäische - insbesondere

italienische - Beeren fördert die Entwicklung ländlicher Regionen. Kleine und

mittlere landwirtschaftliche Betriebe erhalten die biologische Vielfalt,

praktizieren nachhaltige Anbaumethoden und bewahren traditionelle

Kulturlandschaften.

?Mit Berry Swing wollen wir die Schönheit und die Vorzüge europäischer Beeren

direkt in den Alltag der Menschen bringen", erklärt Luca Mari, Projektleiter und

Projektmanager bei CSOItaly.?Der Megamarsch Freiburg bietet die perfekte

Gelegenheit, zu zeigen, dass diese kleinen Früchte nicht nur köstlich und

praktisch sind, sondern auch wertvolle Verbündete für Sportbegeisterte und eine

wertvolle, direkte Stütze für die Regionen, in denen sie wachsen."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SECNewgate Italia

Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it

(mailto:renato.pagani@secnewgate.it)

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch

ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die

Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency

(REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische

Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

