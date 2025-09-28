GNW-News: Berry Swing nimmt am Megamarsch Freiburg teil: Europäische Beeren - die perfekten Verbündeten für jede Herausforderung
^FREIBURG, Deutschland, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 27. September ist
das europäische Projekt Berry Swing - Kleine europäische Helden gegen den
Klimawandel - beim Megamarsch Freiburg dabei, einem der bekanntesten
Ausdauerläufe Deutschlands. Neben der beeindruckenden Schwarzwald-Landschaft
dürfen sich die Teilnehmenden auf die Frische, den Geschmack und die Energie
europäischer Beeren freuen - mit einem besonderen Schwerpunkt auf italienische
Sorten.
Diese nicht-kompetitive Sportveranstaltung, die Etappen in verschiedenen
deutschen Städten umfasst, verbindet Sport, Wellness und Genuss auf einer 50 km
langen Strecke, die innerhalb von 12 Stunden bewältigt werden muss.
Ein Highlight der Freiburger Etappe sind die europäischen Beeren: Berry Swing
ist mit einem eigenen Stand am ersten Verpflegungspunkt vertreten, etwa 10 km
vom Start entfernt. Dort erfahren die Teilnehmenden alles über ihre idealen
Begleiter für sportliche Herausforderungen.
Beeren - zart und gleichzeitig kraftvoll, wie Erdbeeren, Heidelbeeren,
Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren - sind der ideale Snack für jede
sportliche Herausforderung. Ihr herausragendes Nährwertprofil bietet:
* Natürliche Energie durch Vitamine, insbesondere Vitamin C und B-Gruppe,
sowie natürlichen Zucker.
* Antioxidative Wirkung zum Schutz vor oxidativem Stress und zur Unterstützung
der Muskelregeneration.
* Einen hohen Gehalt an Feuchtigkeit und Mineralstoffen (Kalium, Magnesium,
Mangan) - ideal zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts bei langen
körperlichen Belastungen.
* Besonders praktisch und leicht: Sie lassen sich mühelos transportieren,
unkompliziert portionieren und sogar beim Gehen genießen.
Die Teilnehmenden des Megamarschs können sich somit über einen köstlichen und
gesunden Energieschub freuen - eine natürliche Unterstützung, um die
Herausforderung erfolgreich zu meistern.
Über ihre gesundheitlichen Vorteile hinaus stehen europäische Beeren für
Regionalität und Nachhaltigkeit. Sie gedeihen vorwiegend in Berg- und
Vorgebirgsregionen, deren einzigartiges Mikroklima ihren Geschmack und ihre
Qualität besonders prägt. Die Entscheidung für europäische - insbesondere
italienische - Beeren fördert die Entwicklung ländlicher Regionen. Kleine und
mittlere landwirtschaftliche Betriebe erhalten die biologische Vielfalt,
praktizieren nachhaltige Anbaumethoden und bewahren traditionelle
Kulturlandschaften.
?Mit Berry Swing wollen wir die Schönheit und die Vorzüge europäischer Beeren
direkt in den Alltag der Menschen bringen", erklärt Luca Mari, Projektleiter und
Projektmanager bei CSOItaly.?Der Megamarsch Freiburg bietet die perfekte
Gelegenheit, zu zeigen, dass diese kleinen Früchte nicht nur köstlich und
praktisch sind, sondern auch wertvolle Verbündete für Sportbegeisterte und eine
wertvolle, direkte Stütze für die Regionen, in denen sie wachsen."
