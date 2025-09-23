BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 82,72 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 82,72 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 82,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 178.588 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,89 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,04 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,91 EUR je Aktie belaufen.

