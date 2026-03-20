DAX 22.637 -0,1%ESt50 5.581 +0,1%MSCI World 4.283 +0,2%Top 10 Crypto 9,0165 -0,4%Nas 21.762 -0,8%Bitcoin 61.230 +0,8%Euro 1,1599 -0,1%Öl 100,1 +0,2%Gold 4.551 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Vonovia A1ML7J BASF BASF11 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- GameStop legt gemischte Zahlen vor -- Goldpreis, Disney, Ölpreis, BASF, Meta, Volkswagen im Fokus
Top News
Cashflow-Rebalancing bei ETFs - steueroptimiert Gewichtung ausgleichen Cashflow-Rebalancing bei ETFs - steueroptimiert Gewichtung ausgleichen
Nahost-Konflikt: US-Regierung legt wohl 15-Punkte-Plan vor - Iran dementiert Nahost-Konflikt: US-Regierung legt wohl 15-Punkte-Plan vor - Iran dementiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talanx Aktie

Kaufen
Verkaufen
Talanx Aktien-Sparplan
106,50 EUR +2,50 EUR +2,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,78 Mrd. EUR

KGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TLX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TLX1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TNXXF

JP Morgan Chase & Co.

Talanx Overweight

08:01 Uhr
Talanx Overweight
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
106,50 EUR 2,50 EUR 2,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Overweight

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
106,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
106,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

08:01 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Talanx Kaufen DZ BANK
08.12.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Talanx Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Talanx AG

finanzen.net MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Talanx: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab
Dow Jones Talanx-Aktie legt zu: Gewinnrekord und höhere Dividende
dpa-afx Talanx erhöht nach Rekordjahr die Dividende
Dow Jones Talanx-Aktie höher: Vertrag von CEO vorzeitig bis 2030 verlängert
dpa-afx Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig
finanzen.net MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Talanx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Earnings forecast 2026: Talanx expects consolidated net income of approximately EUR 2.7 billion for the financial year 2026
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Talanx AG zu myNews hinzufügen